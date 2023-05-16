“فكرت في سرقة ذهب ابنتي” متعافية تروي قصتها مع إدمان المخدرات (فيديو)

قالت سيدة تعافت من إدمان المخدرات خلال حديثها في برنامج ” الشارع السعودي” إنها في فترة تعاطيها للمواد المخدرة فقدت الإحساس بالأمومة، بالإضافة إلى فقدانها العاطفة، وأن كل ما كانت تسعى إليه هو شرب هذا السم القاتل.

وأضافت أنها كانت تريد الحصول على المخدرات بشتى الطرق الممكنة حتى أنها كادت أن تسرق ذهب ابنتها لشراء المواد المخدرة، مؤكدة أن كل ما يفكر فيه المدمن هو كيفية الحصول على الشبو والانتعاش المطلوب، ليتمكن من إشباع رغباته.

وأوضحت أنها جاءت إلى مركز التأهيل برغبة منها دون أن يجبرها أحد على ذلك، ومكثت 21 يوما لتتلقى العلاج النفسي والجسدي اللازم، وبعد ذلك خرجت كأنها ولدت من جديد.

وأشارت إلى أن رحلتها في مركز التأهيل تضمنت محطات بارزة لن تنساها، فكانت كل ليلة عندما تذهب إلى النوم يعاد في ذاكرتها شريط حياتها من بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى أنها التزمت بالصلاة، وقراءة القرآن الكريم، وظلت تنصح البنات الموجودات معها، وتقوم بحملات توعوية لهن من خطورة المخدرات وأثرها على الأم وعلى الأسرة والمجتمع.

وتابعت أنها عندما خرجت عاهدت ربها بألا تعود لهذه المواد المخدرة مرة أخرى، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولم شمل الأسرة التي كانت سببا في هدمها.

ونصحت المجتمع بالابتعاد عن المخدرات، وسرعة العلاج بالنسبة للمدمنين لأنها لا تجلب سوى الخراب والدمار وتفكك الأسر وهدم المجتمعات، وخسارة الأرواح، والانتحار والتشتت.