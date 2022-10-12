فلاح القحطاني يشن هجوما على قائمة الأخضر..«خيارات مصيبة»

شن فلاح القحطاني، المحلل الرياضي فلاح القحطاني، هجوما قويا على «قائمة الأخضر» خيارات مدرب المنتخب رينارد لقائمة كأس العالم، واصفا إياها بالمصيبة.

ونشر فلاح القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«لن أجامل أحداً وليغضب من يغضب فهذا منتخب بلدي الذي أتمنى أن أراه يحقق أفضل النتائج».

وتابع:«للأسف بهذه الخيارات التي “جُلّها” احتياطيين ومنقطعين عن اللعب لن نذهب بعيداً وستكون مشاركة شرفية وأتمنى أن لا تكون “كارثية”..! إن كانت هذه خيارات رينارد مصيبة وإن كانت مفروضة عليه فالمصيبة أعظم».