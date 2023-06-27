“فلان ستره ستر عنز”.. من أين أتت هذه المقولة؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والله سبحانه وتعالى خلقها لنا لمنافعها الحسية والمعنوية، الحسية ” المأكل والملبس” ، والمعنوية ” الزينة “.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “تقويم”، أنه لمنافع الانعام مواسم، فلجز أصوافها للملبس والمسكن موسم، ولتوالدها للتجارة موسم، وللحمها للأضاحي موسم، مستدلا بقوله تعالى ” والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون “.

وأوضح أنه لا يٌضحى إلا بالمٌسن الذي طاحت سناياه، فللأبل 5 سنوات “ثني”، وللبقر سنتين “ثني”، وللغنم سنة “ثني”، وللظأن 6 أشهر، مشيراً إلى أن معظم أضاحينا من الظأن وهو منسدل اللية المستور، والغنم مرفوع اللية الغير مستور، والعامة يسمون الشخص الذي لا يمسك نفسه ويكشف سترة “فلان سترة ستر عنز “.