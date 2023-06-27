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“فلان ستره ستر عنز”.. من أين أتت هذه المقولة؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 9:22 صباحًا

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والله سبحانه وتعالى خلقها لنا لمنافعها الحسية والمعنوية، الحسية ” المأكل والملبس” ، والمعنوية ” الزينة “.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “تقويم”، أنه لمنافع الانعام مواسم، فلجز أصوافها للملبس والمسكن موسم، ولتوالدها للتجارة موسم، وللحمها للأضاحي موسم، مستدلا بقوله تعالى ” والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون “.

وأوضح أنه لا يٌضحى إلا بالمٌسن الذي طاحت سناياه، فللأبل 5 سنوات “ثني”، وللبقر سنتين “ثني”، وللغنم سنة “ثني”، وللظأن 6 أشهر، مشيراً إلى أن معظم أضاحينا من الظأن وهو منسدل اللية المستور، والغنم مرفوع اللية الغير مستور، والعامة يسمون الشخص الذي لا يمسك نفسه ويكشف سترة “فلان سترة ستر عنز “.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 9:22 صباحًا
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Ahmed Maher

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