فلسطين تبعث برسائل لمسؤولين أمميين بشأن تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

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بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الرسائل إلى انعدام التدخل الدولي الفوري لفرض المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحة ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 41 شهيدا فلسطينيا، إلى جانب مئات الجرحى.

وأفاد منصور بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوع، واستهداف مخيم عقبة جبر للاجئين، مما أسفر عن استشهاد 5 شبان فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، إلى جانب اعتقالها لعشرات الفلسطينيين.

كما أشار منصور إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد خططه لهدم المزيد من منازل الفلسطينيين، بينما يواصل محاولاته للتهجير القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وجدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظومة الأمم المتحدة للعمل على وجه السرعة لدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشكل ملموس.