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فلسطين ترحب بإعلان كوبا التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

23 يونيو 2024 - 12:52 صباحًا

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رحبت دولة فلسطين بإعلان كوبا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد المحتل الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم: أن هذا القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

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ودعت في بيانها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، مبينةً أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات المحتل الإسرائيلي من العقاب، هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معاً لصالح الإنسانية والقانون.

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23 يونيو 2024 - 12:52 صباحًا
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