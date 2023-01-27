فلسطين توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل عقب أحداث جنين.. والإمارات تطالب بوقف التصعيد

قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، الخميس، والذي قتل إثره نحو 9 فلسطينيين، وإصابة 20 فلسطينياً آخرين.