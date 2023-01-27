فلسطين توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل عقب أحداث جنين.. والإمارات تطالب بوقف التصعيد

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قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، الخميس، والذي قتل إثره نحو 9 فلسطينيين، وإصابة 20 فلسطينياً آخرين.
قال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، إنه في ضوء العدوان المتكرّر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقّعة، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية لم يعد قائماً من الآن.
وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية، قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف «المجزرة» التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها في السابق.