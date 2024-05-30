“فلكية جدة”: القمر في التربيع الأخير.. اليوم

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يصل القمر لحظة التربيع الأخير لشهر ذي القعدة اليوم الخميس 30 مايو 2024 عند الساعة 08:12 مساءً بتوقيت مكة (05:12 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض, بعدها سيشرق القمر في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل بسماء الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم, تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وأشار أبو زاهرة إلى أن من أجمل المناظر حين يكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 31 مايو , وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

يُذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر, ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة.