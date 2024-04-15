“فلكية جدة” ترصد قمر شوال في تربيعه الأول .. اليوم

المناطق_واس

يُرصد قمر شهر شوال اليوم في طور التربيع الأول بسماء الوطن العربي, وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قمر التربيع الأول سيشرق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، وسيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة, وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وعدّ أبو زاهرة فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير, وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا, خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

يُذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة, وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.