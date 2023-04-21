فلكية جدة ترصد هلال العيد يزين سماء المملكة اليوم

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يرصد بسماء المملكة والوطن العربي هلال القمر الصغير لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 21 أبريل 2022 والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الغربي وسيكون في حالة اقتران بكوكب عطارد.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره ، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية و أصبح مرتفعاً في السماء أعلى يسار كوكب عطارد (بالنسبة للراصد) وسيفصل بينهما درجة واحدة ويمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار.

وبين أنه خلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف أبو زاهره: يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة.

يذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.