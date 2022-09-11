«فلكية جدة»: ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء المملكة الليلة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، أنه سيتم رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بسماء الوطن العربي معظم الليل، حيث سيفصل بينهما حوالي درجة واحدة في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية أن هذا الاقتران سيحدث بعد يوم واحد من اكتمال القمر وسيكون قرصه مضاء بنسبة 96٪ وهو ألمع بقعة في سماء الليل. إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 377,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 596,895,504 كيلومتر .

من جانبه، كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.