فلكية جدة: ظاهرة فلكية نادرة باحتجاب نجم قلب العقرب خلف القمر

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يستعد الراصدون اليوم، لرصد ظاهرة نادرة تتمثل في تحرُك القمر أمام نجم قلب العقرب بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب, في كل من السعودية، ودول الخليج العربي، واليمن، والأردن، والعراق، وسوريا، والصومال، وجيبوتي.

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الاحتجاب ظاهرة فلكية تحدث عندما يختفي جرم سماوي بواسطة جرم سماوي آخر يمرّ بينه وبين الراصد, وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج، مفيداً أنه لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظراً لأن القمر أقرب كثيراً إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه في السماء يختلف اعتماداً على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين أو أربعة أضعاف قطر البدر.

وأشار إلى أنه نظراً لأن بداية الاحتجاب محلياً تحدث والشمس لا تزال فوق الأفق فيجب توخي الحذر الشديد عند توجيه المنظار أو التلسكوب بحيث لا يتم توجيهه أبداً بالقرب من الشمس، لافتاً الانتباه إلى أن بداية الاحتجاب في مكة المكرمة باختفاء نجم قلب العقرب خلف القمر عند الساعة 05:24 مساءً، والشمس لا تزال فوق الأفق، وسيعود للظهور عند الساعة 06:43 مساء، وفي المدينة المنورة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:20 مساءً ، والشمس لا تزال فوق الأفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:41 مساءً.

وبين أبو زاهرة أن الاحتجاب في العاصمة الرياض سيبدأ عند الساعة 05:34 مساءً في وقت الشفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:47 مساءً، وفي سماء مدينة جدة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:23 مساءً ولكن الشمس لا تزال فوق الأفق, وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:42 مساءً، وفي مدينة الدمام سيبدأ الاحتجاب عند الساعة 05:37 مساء في وقت الشفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:48 مساء.

وأبان أنه أثناء الاحتجاب سيكون هلال القمر مضاءً بنسبة 15%، وسيختفي النجم قلب العقرب خلف الجانب غير المضاء من القمر وسيظهر مرة من خلف الجانب المضاء، وعند بداية عودة ظهور قلب العقرب من خلف القمر بعد غروب الشمس يفضل أن يكون الرصد من خلال المنظار أو تلسكوب صغير للحصول على رؤية أفضل.

يُذكر أنه وعادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة وغالباً ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية نظراً لأن القمر يتبع نفس المسار تقريباً عبر السماء كل شهر وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.