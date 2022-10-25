فلكية جدة : كسوف جزئي للشمس بكافة مراحله

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قالت الجمعية الفلكية بجدة: إن مناطق المملكة كافة ستشهد اليوم (الثلاثاء) كسوفًا جزئيًا للشمس بكافة مراحله. وأوضحت- حسب ما نشرموقع إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر – أن موعد الكسوف يكون بين الساعة الـ 01:30 ظهرًا و03:50 عصراً. من جهته أوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق مابين 11:58 صباحًا و 04:02 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وستشهد كامل مناطق المملكة كسوفًا للشمس الجزئي بجميع مراحله وبنسب متفاوتة، وستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصرًا.