فلكية جدة: هلال شعبان يزين السماء .. اليوم

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يُرصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل وهو منتظم في خط شبه مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة باتجاه الأفق الجنوب الغربي، حيث سيشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة “المحاق” وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وأشار إلى أنه سيلاحظ خلال بضعة ليالٍ قادمة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

يُشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يُعد مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء، كالمجرات، والسدم، والعناقيد النجمية، نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.