فلورنتينو بيريز: ريال مدريد تغلب على عقبات كانت تبدو مستحيلة

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عبّر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن إعجابه بالفريق الذي”تغلب على كل العقبات” هذا الموسم، خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقال رئيس النادي الملكي خلال زيارة الفريق لمقر حكومة مدريد “أريد أن أشكر الرئيسة إيزابيل دياز أيوسو على الترحيب بنا بمودة كبيرة. هذا لقب الدوري رقم 36.. دوري التطور والمثابرة والعمل والتضحية، وكما نقول دائماً كل لقب يمثل تحدياً جديداً لما هو مقبل.. هذا اللقب يخص الجميع وكل مشجع من مشجعينا، فنحن نعمل من أجلهم بشكل يومي من أجل تحقيق أحلامهم”.

وأضاف رئيس الريال “هذا النادي يخص الجميع، لكن نحن نضع دائماً في أذهاننا أن هذه المدينة هي نقطة انطلاقتنا. لقد بدأت هنا أسطورة النادي المتفرد بسجله وإنجازاته، ولما يعنيه هذا في عالم كرة القدم”.

“هذا الفريق متعطش للانتصارات”

وتابع بيريز: “لعبنا خلال هذه السنوات الـ122 بتواضع واحترام وتضامن ولعب نزيه، من الصعب للغاية التغلب على الصعوبات التي عانينا منها هذا الموسم، وقد تعرض هذا الفريق إلى أسوأ ما في كرة القدم، ألا وهي الإصابات”.

وقال رئيس النادي الملكي: “ها هم ميليتاو، كورتوا وألابا موجودين حيث كانوا مثالاً لما جرى، لقد تغلب هذا الفريق على موقف بدا أنه مستحيل. أنا مقتنع بأن معاناة الفريق كانت سبباً للتحسن والفخر، هذا الفريق متعطش للانتصارات على الرغم من كل ما حققه”.

وامتدح فلورنتينو بيريز المدرب كارلو أنشيلوتي قائلاً: “إنه واحد من المدربين العظماء في التاريخ”.

لم يتردد فلورنتينو بيريز في التأكيد لرئيسة مجتمع مدريد أيوسو أنهم سيفعلون كل ما هو ممكن للعودة والاحتفال في 2 يونيو: “ريال مدريد هكذا والتاريخ يجبرنا على مواصلة الفوز وقد شهدنا هذا الأسبوع ليلة أخرى تعظم أسطورتنا، لا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا الفريق سيبذل كل ما في وسعه للعودة بالكأس الخامسة عشرة”.

النادي الأفضل في العالم

ويملك ريال الفرصة للجمع بين ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، حيث بلغ نهائي البطولة القارية وسيلعب ضد بوروسيا دورتموند في ويمبلي في 1 يونيو المقبل.

وارتدت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة حكومة مدريد، قميص النادي الأبيض الشهير الموقع عليه من كل اللاعبين، وهنأت بيريز وناتشو على هذا الإنجاز ووصفت النادي بأنه “الأفضل في العالم”.

وقالت دياز أيوسو “نحن نرحب بأفضل فريق في العالم في موطن كل مقيمي مدريد في مدينة عالمية وعصرية… ريال مدريد رمز النجاح والانتصار وقيم المثابرة والأحلام الكبيرة والأهداف العالية وتحقيق الانتصارات”.