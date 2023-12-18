فلومينيسي البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على الأهلي المصري

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تأهل فريق فلومينيسي البرازيلي، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه بهدفين نظيفين، على نظيره الأهلي المصري، وذلك في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

واستطاع فلومينيسي البرازيلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه جون آرياس من ركلة جزاء، التي تسبب بها المدافع المصري محمد عبدالمنعم بعد مراوغة من ظهير فلومينيسي مارسيلو دا سيلفا، في حين تمكن اللاعب جون كينيدي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة تأهل فلومينيسي البرازيلي إلى المباراة النهائية ولأول مرة في تاريخه، التي ستقام الجمعة القادمة 22 ديسمبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليقابل الفائز بمواجهة الغد، التي تجمع أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره مانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة كاس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري.