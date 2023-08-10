فنان تشكيلي بحريني من معرض “سمبوزيوم المدينة” بنسخته الأولى: المملكة تشهد نهضة كبيرة وحراكا ثقافيا مدعوما من قيادتها

أكد الفنان التشكيلي البحريني “زهير سعيد” أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة كبيرة، وحراكا ثقافيا مدعوما من قيادتها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهدت طفرة تغيير كبيرة في كافة المجالات، وانفتحت على كافة المعالم والفنون التي يعرفها العالم.

وأوضح أن جميع مدن المملكة ومناطقها تشهد تطور في كافة أشكال الحياة، مؤكدا أن هذا التطور يأتي من خلال تطلعات القيادة لتنفيذ رؤية 2030.