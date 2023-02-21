فنون الجوف تشارك بمعارض وفعاليات ثقافية في مزاد الإبل

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تشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في مزاد الإبل بالجوف، الذي يستمر حتى الخامس من شهر شعبان في نفود لايجة.

واشتملت المشاركة على معرض وأستوديو للتصوير الضوئي، ومعرض الفنون التشكيلية لفناني وفنانات المنطقة, إضافة إلى المشاركات الفنية والمسرحية بتضمين الموروث الشعبي والألحان الفنية المختلفة من خلال الدّحة والعرضة السعودية والسامري والربابة بهدف تعزيز الهوية الوطنية التي تعدّ ضمن ركائز رؤية السعودية 2030.

وأوضح منسق لجنة الفنون الشعبية بالجمعية أحمد بن مبارك العرفج أن الجمعية تسعى عبر جناحها المشارك في مزاد الإبل بالجوف إلى توفير مساحة ثقافيّة وفنية للمشاركين، وعرض للتاريخ الثقافي السعودي لضيوف وزوار المزاد، وإبراز مدى جمال وروعة التراث والثقافة في السعودية عمومًا والجوف خصوصًا.

فيما بينت منسق لجنة الفنون التشكيلية فخرية العلي أنه هناك 6 فنانات يشاركن في معرض الفنون التشكيلية, وقاموا برسم 20 لوحة تشكيلية بأشكال مختلفة للإبل تناغمت مع طبيعة المنطقة من النفود والربيع.