فنون تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 93 للمملكة

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نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع أمانة المنطقة فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ 93 للمملكة وذلك بجادة الأمير فهد بن سلطان وسط مدينة تبوك.

وأوضحت الجمعية، أنها تستشعر دورها في هذا الحدث الذي يبتهج به الوطن في كامل جغرافيته لافتة إلى أن الفعاليات لهذا العام اتسمت بقدر كبير من التجديد والتنوع والشمول وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من الفنانين والشعراء والمنظمين والمتطوعين، مشيرة إلى أن المهرجان تضمن حفلاً غنائياً موسيقياً وفلكلورات شعبية وطنية بمشاركة فرق شعبية من دول عربية شقيقة، وقصائد وطنية ومشاهد مسرحية وفرق استعراضية وورشة لتعليم العرضة السعودية والعديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة.