فنون جازان الشعبية تثري بألوانها فعاليات بيت حائل في نسخته الثانية

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استقبلت فرقة الفنون الشعبية بمنطقة جازان زوار فعاليات مهرجان بيت حائل، الذي يقام بنسخته الثانية في منتزه “أجا بارك” الترفيهي، حيث نقلت خلالها الموروث الشعبي عبر ألوان من العروض التراثية، والرقصات والأهازيج الشعبية، التي تشتهر بها ومنها “السيف، والعزاوي، والربش ، والمعشى، والزامل “، حيث تميزت الفرقة بأزيائها الشعبية التقليدية، التي أضفت لمشاركتها أجواءً تراثية على زوار البيت.

وأوضحَ رئيس فرقة فنون جازان الشعبية، أنور مهدي، أن لون ” الربش، والمعشى ” يؤديه كبار السن، نظرًا لقلة الحركة، مشيرًا إلى أن ملبوسات الأزياء في العرضات مختلفه ومتفرعة على حسب عادات وتقاليد المحافظات،بحيث امتازت المنطقة الجبليه بالزي الأسود، فيما ترتدي المناطق الساحلية زيها الأصفر والأبيض ( الحطيم )، منوهًا إلى أن أعداد المشاركين في الرقصات يتراوح مابين 10 – 50 مشاركًا بحسب مساحة المكان الذي تُؤدَّى به الرقصات.

يذكر أن فعاليات مهرجان بيت حائل في نسخته الثانية ” البيت بيتكم .. يابعد حيي ” ،تستمر 30 يوماً بمنتزه “أجا بارك” الترفيهي؛بهدف تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم،بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.