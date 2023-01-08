فنون جازان يوقع شراكة مع نادي المسرح بالمنطقة

المناطق_فضة عطيف

وقع نادي فنون جازان ممثلًا برئيس النادي أ. نجاح الزائري مساء أمس السبت عقد شراكة مع نادي مســـرح جازان بالمنطقة ممثلًا ب أ. عبد الله إبراهيم عقيل، وتهدف الشراكة إلى تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والإعلامية بين الطرفين من خلال إقامــة الفعاليات المشتركة وإقامة الدورات والمعارض الفنية ومسرحة بعض الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن الخطط الإستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي منطلقة من إستراتيجية جودة الحياة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

هذا ويهدف نادي فـــنون جازان إلى اكتشاف وتنمية المواهب في كافة الفنون التشكيلية واستقطاب محبي الفنون بكافة مجالاتها من أبناء المنطقة، كما يهدف إلى تكوين العلاقات مع الخبراء العالميين في الحقل الفني والمشاركة في المعارض المقامة على مستوى المنطقة والمملكة بالتميز من الإنتاج الفني، هذا ويهتم نادي المسرح بنشر ثقافة المسرح من خـــــلال الدورات التأهيلية والورش التدريبية وإنتاج العروض المسرحية وجلسات المناقشة للكتب وما يستجد في عالم المسرح.