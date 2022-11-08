“فن كتابة الشعر” دورة تدريبة بأدبي تبوك

المناطق_واس

نظم نادي تبوك الأدبي أمس، دورة تدريبة بعنوان “فن كتابة الشعر” بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي بالمنطقة، وذلك بمقر النادي بمدينة تبوك.

وتناولت الدورة التي قدمها كل من الدكتور طماح السبيعي والدكتور عاطف عبدالصبور، عدداً من المحاور أهمها نشأة الشعر، وأنواعه وأول من كتبه، وعناصر كتابة القصيدة، وأوزان الشعر عند الفراهيدي وبحوره، وتفعيلاته، وأغراضه، واهتمام العرب به، وأثره على المتلقي، بالإضافة إلى تقديم تعريف عن علم العروض والقافية والشعر الحر والحديث، والصور الفنية والبلاغة بالشعر بمختلف أنواعه.

وفي الختام فتح باب النقاشات والاستفسارات للحضور والإجابة على التساؤلات.