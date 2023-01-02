“فهد الطبية” تفوز بأفضل بحث علمي لزراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي

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حصلت مدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني؛ على جائزة جورج سانتوس الدولية لأفضل بحث علمي نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية لزراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي لعام٢٠٢٢.

وأوضحت استشاري في قسم أمراض الدم وزراعة نخاع العظم الدكتورة هند العتيبي في مدينة الملك فهد الطبية؛ أن الجائزة ضمن عدة جوائز تقدم في الاجتماع السنوي الذي يقام نهاية كل عام للجمعيه الأمريكية لزراعة نخاع العظم كتحفيز ودعم للأطباء في مجال أبحاث أمراض الدم وزراعة نخاع العظم.

وأشارت د. العتيبي إلى أن البحث قام به مجموعة أطباء من مدينه الملك فهد الطبيه؛ لافتة إلى أن فكرة البحث كان هدفها خدمة المرضى المصابين بفشل نخاع العظم والمقارنة بين طرق العلاج المختلفة منها زراعة نخاع العظم من متبرع مطابق أو شبه مطابق، أو العلاج بالأدوية المثبطة للمناعة.

وأكدت أن نتائج البحث مرجوة وقد تساهم في تغيير الخطة العلاجية الموصى بها عالميا في المستقبل؛ متطلعة إلى المزيد من التعاون لخدمة المرضى والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

الجدير بالذكر أن الجمعيه الأوروبية لزراعة الخلايا تضم مجموعة من الأطباء ذوي الخبرة في تخصص مرض فشل نخاع العظم.