“فهد الطبية” توضح ما هو مرض “الثلاسيميا” وما أعراضه وعلاجاته

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، ما هو مرض الثلاسيميا وما هي أعراضه المختلفة والعلاجات المستخدمة لمكافحته.

وبينت المدينة أن الثلاسيميا هي اضطراب دم وراثي يؤدي لانخفاض نسبة الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، وسببه الرئيسي حدوث طفرة جينية تنقل بالوراثة، مضيفة أنها تعرف كذلك بأنيميا البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن أعراض المرض تشمل فقر الدم والإرهاق وضيق التنفس وشحوب الجلد وتأخر النمو وهشاشة العظام، ويمكن علاجه بنقل الدم ومكملات حمض الفوليك وزرع الخلايا الجذعية وعلاج المضاعفات.

في السياق ذاته، أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الثلاسيميا يختلف عن أنيميا نقص الحديد، مشيرة إلى أنيميا نقص الحديد تنتج عن عدم تناول قدر كاف من الحديد في الطعام أو النزيف المزمن أو ضعف امتصاص الحديد.