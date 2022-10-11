فهد الطبية توضّح أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وطرق علاجه

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية في اليوم العالمي للصحة النفسية أعراض اضطراب ما بعد الصدمة الذي يحدث للفرد نتيجة تعرضه لموقف مخيف أو حزين، مشيرة إلى طرق علاجه

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

وقالت مدينة الملك فهد الطبية في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن اضطراب ما بعد الصدمة يتسم بالقلق نتيجة التعرض لصدمة أو حادث مأساوي، وأوضحت أن أعراضه تتمثل في :

– تذكر الحدث المؤلم بشكل متكرر

– كوابيس وصعوبة في النوم

– القلق والشعور باليأس وغيرها

– المشاعر السلبية المستمرة اتجاه الحدث

– فقدان الرغبة بممارسة الهوايات السابقة

طرق علاج اضطراب ما بعد الصدمة ويمكن علاج اضطراب ما بعد الصدمة من خلال:

نصائح تساعد في علاج اضطراب ما بعد الصدمة يمكن أن تساعد بعض العادات في سرعة الاستجابة للعلاج ومنها :

– التزام بممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية، وذلك لفعاليتها في تخفيف التوتر والضغط النفسي

– وضع أهداف واقعية ومحاولة تنفيذها

– تنظيم الوقت والمهام من خلال تقسيم المهمات الكبيرة إلى مهمات أصغر، وتنظيم الأولويات، والقيام بالأعمال بحسب استطاعتك

– الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وقضاء الوقت مع أصدقائك المقربين، والحرص على وجود شخص مقرب تثق به وتتحدث معه باستمرار

– أخبر أفراد عائلتك وأصدقاءك عن المواقف التي من شأنها أن تفاقم الأعراض لديك

التحلي بالصبر في مرحلة العلاج، حيث تتحسن الأعراض على نحو تدريجي وبطيء

الحرص على إحاطة نفسك بالأنشطة والأماكن والأشخاص الذين يمنحونك شعورًا بالراحة