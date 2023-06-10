فهد العنزي.. طالب موهوب بالصف الرابع يتحدث اللغة الإنجليزية بكل طلاقة بعد تعلمه لها بجهود ذاتية وإشراف من أسرته

نشرت قناة “الإخبارية”، تقريراً، حول طالب من طلاب الصف الرابع الابتدائي، يتحدث اللغة الإنجليزية بكل طلاقة وسهولة ويسر، وذلك بعد تعلمه لها بجهود ذاتية، وتحت إشراف مباشر من أسرته.

وقال “محمد العنزي”، والد الطالب، إن اهتمامه بتعليم اللغة الإنجليزية لأبنائه، هو من الأمور المهمة التي يحرص عليها، لتهيئة وتنشئة أولاده تنشئةً علميةً تؤهلهم للدخول في المسابقات الدولية والبحثية، حتى يكونو قدوة لغيرهم من الطلاب على مستوى المملكة.

وأضاف أن حرصه على تعليم أبنائه للغات الأجنبية شجعهم على ممارستها وتعلمها في وقت قصير، مشيراً إلى أنه يقدم لهم جميع سبل الدعم التي تعمل على إنجاز هذه المهمة العلمية في أقصر وقت.

من جانبه، قال الطالب “فهد العنزي”، إن اللغة الإنجليزية كانت شغفه لتعلمها منذ البداية، مشيراً إلى أنه بات اليوم يتحدث الإنجليزية بطلاقة، الأمر الذي أثار الفضول لدى زملائه.