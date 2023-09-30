فهد المفرج: غير راضين عن مستوى الهلال

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أكد المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال فهد المفرج، أن الجميع يعمل داخل ناديه في منظومة عمل كاملة، لافتا أن الفريق يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم.

وقال المفرج في تصريحات بعد فوز الهلال على الشباب بثنائية في الدوري، إنه يتصور أن جماهير الهلال والنقاد لا يحبون أن يروا الهلال بهذا الشكل منذ بداية الموسم.

وأوضح، أنه ما زال عمل النادي قائما، والمشوار طويل وما زال الفريق في بداية الموسم، كما أن الهلال في صدارة الدوري حتى الآن.

وطالب المفرج جماهير الهلال بالدعم الكبير وحضور جميع المباريات، خاصة أن المنافسة بين الأندية أصبحت كبيرة، مؤكدًا أن إدارة النادي ولاعبيه والجهاز الفني غير راضين عن المستوى.

وفاز فريق الهلال على نظيره الشباب، في ديربي الرياض، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما بقي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.