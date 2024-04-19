فهد بن جلوي يتوج إيكيرمان بثاني أشواط كأس العالم لقفز الحواجز

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توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب شوط “جولة وجولة تمايز” ثاني أشواط بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 المؤهلة لنهائي كأس العالم في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر).

وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأربعاء على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وعلى مدى أربعة أيام، بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جواداً يمثلون 24 دولة.

ونجح الفارس السويدي والمصنف الأول عالمياً بحسم الشوط بزمن وقدره 43.38 ثانية، فيما نال المركز الثاني مواطنه بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 45.45 ثانية، وجاء ثالثاً الأمريكي جيل هيمفري بزمن وقدره 48.36 ثانية.