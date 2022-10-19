فهد بن حثلين ينعي الراحل أحمد بن ندا بن عشوان: وفاة المالك المثالي الخلوق

نعى فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، الراحل أحمد بن ندا بن عشوان، أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ونشر فهد بن حثلين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” قائلُا: إن لله و إن اليه لراجعون فجع وسط الإبل بوفاة المالك المثالي الخلوق أحمد بن ندا بن عشوان، أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته والعزاء لوالده، ذويه، أبنائه وجماهيره.