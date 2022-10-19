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فهد بن حثلين ينعي الراحل أحمد بن ندا بن عشوان: وفاة المالك المثالي الخلوق

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 12:52 مساءً

نعى فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، الراحل أحمد بن ندا بن عشوان، أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ونشر فهد بن حثلين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” قائلُا: إن لله و إن اليه لراجعون فجع وسط الإبل بوفاة المالك المثالي الخلوق أحمد بن ندا بن عشوان، أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته والعزاء لوالده، ذويه، أبنائه وجماهيره.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 12:52 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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