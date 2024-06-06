فهد بن نافل يعلن ترشحه لفترة جديدة لرئاسة نادي الهلال

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أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اتخاذه قرار الاستمرار في منصبه في كرسي الرئاسة، إثر الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.

حيث نشر فهد بن نافل عبر حسابه على موقع أكس “تويتر سابقا”:” أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية؛ لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به المملكة بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.