فوائد صحية غير متوقعة لتناول الطعام في وقت مبكر

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الطعام مبكرًا نسبيًا قد يكون مفيدًا لفقدان الوزن، كما أن مراعاة تناول الوجبات خلال فترة 10 ساعات يمكن أن يحسّن مستويات السكر في الدم، ويخفّض مستويات الكوليسترول الضار.