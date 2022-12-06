فوائد عصير البصل للنساء غير منتظرة

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يستخدم البصل على نطاق واسع في معظم الأطباق، وهو يمتلك خصائص طبية ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات.

وثبتت فوائده لعلاج أمراض الجلد والشعر ومرض السكري وأمراض القلب والالتهابات. ولكن ماذا عن فوائد عصير البصل؟ تمتد فوائد عصير البصل إلى ما هو أبعد من المذاق الغني الذي يضيفه إلى أطباقك، ومن أبرز فوائده للنساء ما يلي:

– تعزيز صحة الشعر

يعزز الكبريت الموجود في عصير البصل إنتاج الكولاجين؛ وهذا يمكن أن يعزز نمو الشعر أيضاً.

وقد يجعل عصير البصل شعرك أكثر لمعاناً. كما تساعد الخصائص المضادّة للميكروبات للعصير في مكافحة التهابات فروة الرأس .

– محاربة حب الشباب

بيّنت إحدى الدراسات، أنّ الجل الذي يحتوي على مستخلصات البصل قد حسّن ندوب حب الشباب، حيث يعمل هذا الجل على تحسين مظهر الندبة عن طريق تقليل الاحمرار والالتهاب. وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام مستخلصات البصل كخيارات علاج محتملة للعدوى البكتيرية والفطرية في الجلد.

ولعمل ذلك:

ضعي عصير البصل على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. وتأكدي أيضاً من عدم وضع العصير على البثور المفتوحة. إذا كانت بشرتك حساسة، فيُرجى استشارة الطبيب قبل استخدام العصير.

– تعزيز الصحة الجلدية

يعمل عصير البصل المليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C و B6 والأليسين ومركّب الكبريت، كمكوّن رائع في تعزيز صحة البشرة وجمالها. إنه مطهر قوي يحمي الجلد ويعالج حب الشباب.

– تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يضم البصل العديد من المركّبات المضادّة للسرطان، بما في ذلك الكيرسيتين والأنثوسيانين والكبريت العضوي.

وتشير الدراسات إلى أن هذه المركّبات قد تساعد في علاج عدة أنواع من السرطان.

كما تشير الأبحاث أيضاً إلى أنه كلما كانت نكهة البصل أقوى، كان دوره أكثر فاعلية في الوقاية من السرطان.

– المساهمة في محاربة الالتهابات

أظهر الكيرسيتين الموجود في عصير البصل قدرته على تثبيط الليكوترين والبروستاجلاندين والهيستامين – وجميعها تسبب التهاباً واضطرابات في العظام، وتؤدي إلى هشاشة العظام.

تشير الدراسات إلى أن تناول العصير يمكن أن يعزز كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

– تعزيز المناعة

يحتوي البصل على مادة السيلينيوم، وهي مادة مغذية قد تعزز مستويات المناعة. يطلق السيلينيوم استجابة مناعية ويثبط الاستجابة المناعية المفرطة.

كما أن الخلايا المناعية التي تعاني من نقص في السيلينيوم معرّضة لمزيد من الأكسدة. تواجه هذه الخلايا أيضاً صعوبات في إنتاج البروتين ونقل الكالسيوم.

قد يفيد عصير البصل أيضاً السيدات المصابات بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. كما يمكن أن يحارب الكيرسيتين الموجود في عصير البصل الالتهاب وأنواع الحساسية الأخرى.

– تقوية النظر

يمكن أن تساعد الخصائص المضادّة للميكروبات في عصير البصل على علاج التهابات العين، مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن.

– علاج فطريات الأظافر

تشير الدراسات إلى أن الخصائص المضادّة للفطريات لعصير البصل يمكن أن تحارب المبيضات البيضاء، وهي خميرة مسببة للأمراض يمكن أن تسبب الالتهابات الفطرية لدى البشر.

ضعي العصير على أظافر القدم المصابة باستخدام كرة قطنية. يمكنك أيضاً تثبيت الكرة القطنية على أظافر القدم بضمادة أو شريط لاصق. اتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي العصير بالماء الفاتر. دعيها تجف. قومي بهذا الأمر مرة واحدة في الأسبوع.

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– علاج التهابات الأذن

يشير تقرير نشرته مطبعة جامعة كامبريدج إلى قدرة عصير البصل في علاج التهابات الأذن وآلام الأذن.

– تحسين المزاج

يُظهر بعض الدراسات أن حمض الفوليك الموجود في عصير البصل يمكن أن يحسّن المزاج ويحارب الاكتئاب.

– تعزيز صحة الأمعاء

الألياف الموجودة في البصل وخصوصاً الإينولين، تعمل كمضادّ حيوي، يغذي ميكروبات الأمعاء ويعزز نمو البكتيريا الجيدة ويحسّن صحة الأمعاء. يعمل الإينولين الموجود في البصل أيضاً بشكل جيد في منع الإمساك، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وتحسين كثافة العظام.

– خفض نسبة الكوليسترول

يساعد وجود مركّب الألينيز في البصل في خفض نسبة الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يتم إطلاق الألينيز عند تقطيع وعصر البصل وهذا ما يجعلك تبكين عند تقطيع البصل. كما أن غنى البصل بالستيرول والسابونين يساهم في خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

– المساهمة في تأخير التجاعيد

تمنع مركّبات الفلافونويد والمركّبات المضادّة للأكسدة الأخرى الموجودة في عصير البصل علامات الشيخوخة المبكرة.

يمكن أيضاً أن تُعزى الخصائص المضادّة للشيخوخة المزعومة لعصير البصل إلى محتواه من الكبريت، والذي يمكن أن يعزز إنتاج الكولاجين ويحارب الشيخوخة المبكرة.

متى يفضل شرب عصير البصل؟

أفضل وقت لتناول عصير البصل في الصباح الباكر. حيث سيساعدك استهلاك عصير البصل في الصباح على تحقيق أقصى قدر من الفوائد.