فوائد قرار “أوبك بلس” سياسيًا واقتصاديًا.. أستاذ في الإعلام السياسي يُوضح (فيديو)

كشف الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، أن قرار أوبك بلس، مبني على آلية السوق “العرض والطلب” وبعض الدول ترفضه لتحقيق مصالحها الداخلية.

وقال عبد الله العساف ، أستاذ الإعلام السياسي في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “هناك أطراف أخرى، سياسيًا وأقتصاديًا، والبعض يريد أسقاط هذا القرار الصادر من أوبك بلس، الصادر من 23 دولة مجتمعة”.

وأكمل: “هو قرار مبني على آليات السوق، وآيضًا مكاسب أخرى خرج بلده وداخل بلاده لمشرعه ضد الحرب الروسية ومعركة الغرب داخل روسيا، وتم الزج باسم المملكة داخل الصراع رغم أنها اتخذت موقفًا محايدا من الطرفين ونادت بالإلتزام بالقانون الدولي”.