فوائد مذهلة لبذور الشيا لمرضى السكرى.. بينها إنقاص الوزن

يعطي الأطباء وخبراء التغذية أولوية بإدخال بذور الشيا في الأنظمة الغذائية، نظرا لفوائدها العديدة على صحة الجسم، وخاصة لمرضى السكري.

ووفقًا لموقع “العربي نت” فإن المعني بالشؤون الطبية وصحة الجسم، تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والمغنيسيوم والحديد.

ويمكن أن تساعد كل هذه العناصر الغذائية في التخفيف من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري من النوع 2.

فتناول بذور الشيا بانتظام مع اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن أيضًا، ونعلم جميعًا أن فقدان الوزن يمكن أن يساهم بشكل كبير في التحكم بمرض السكري. كما أن بذور الشيا تعد من المواد المضادة للالتهابات بطبيعتها، لذا فهي تساعد على التحكم في كمية الغلوكوز الزائدة في الدم.

تحتوي بذور الشيا على الألياف، ويُنصح بملعقتين كبيرتين أو 20 جرامًا من بذور الشيا يوميًا إذا كان الشخص مصابًا بالسكري.

ويوصي الأطباء بنقع “ملعقة كبيرة من بذور الشيا في زجاجة من الماء وإضافة قطع رقيقة من الليمون إليها، ويتم شربه بعد ساعة من تحضيره.

وهناك طريقة أخرى لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي لمرض السكري وهي عن طريق السلطات الخضراء وسلطات الفواكه. فبينما يُنصح بإضافة الفواكه والخضروات والمكسرات الطازجة، فإن رش البذور مثل الشيا والكتان سيجعل السلطة غنية بالألياف، ويساعد أيضًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

في حين أن بذور الشيا تقدم فوائد متعددة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إلا أن الإفراط في استهلاكها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قد تؤدي لبعض الآثار الجانبية الشائعة، بما في ذلك مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الحساسية أو من يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمي.