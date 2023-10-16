فوائد مذهلة لتناول البيض “صباحاً”

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يحرص البعض على وضع البيض في وجبات الفطور من باب الاعتياد على هذا الأمر، دون معرفة الفوائد المذهلة له والقيم الغذائية التي يمكن أن يقدمها لمن يتناوله.

وذهب تقرير نشره موقع ” Health Shots”، إلى أن تناول البيض في الصباح يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد، وكذلك خفض الدهون الثلاثية ومن ثم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والأوعية الدموية.

وأشار إلى أن البيض يُساهم في توفير البروتين الكامل؛ لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية، كما أنه يمد الشخص بالشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة الدماغ؛ لأن فيتامين D عنصر مهم للمادة الرمادية بالدماغ، مع تحسين أداء الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة العينين، ودعم جهود إنقاص الوزن كونه غنياً بالسعرات الحرارية والبروتين عالي الجودة.