فوائد مذهلة لـ 4 أطعمة غنية بالكربوهيدرات

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يؤكد خبراء التغذية أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات من الممكن أن تكون مفيدة لبعض الأشخاص، لكنها قد لا تلائم الجميع.

ويشككون في فرضية أن الكربوهيدرات مسؤولة عن الإصابة ببعض الأمراض كالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، والأضرار الصحية الأخرى.

ويعد خبراء التغذية أفضل 4 أنواع من الكربوهيدرات وفوائدها على الصحة العامة، وهي البطاطا الحلوة والبنجر والفاصوليا والحمص.

البطاطا الحلوة

يحتوي نصف كوب (100 غرام) من البطاطا الحلوة المهروسة المطبوخة مع قشرتها على حوالي 20.7 غرام من الكربوهيدرات، والتي تتكون من النشاء والسكر والألياف.

وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا غنيًا بفيتامين أ وفيتامين سي، والبوتاسيوم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة في الخلايا، لحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

الفاصولياء

تضم الفاصولياء المطبوخة الغنية بالبروتين حوالي 21.5 غرام من الكربوهيدرات لكل 100 غرام، على شكل نشويات وألياف.

وتعد مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية ومضادات الأكسدة مثل “الأنثوسيانين” و”الأيسوفلافون”، ومن بين فوائدها تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الحمص

يمثل الحمص مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، ويحتوي كل 100 غرام من الحمص على 27.4 غرام من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى 8 غرامات من الألياف.

ويعتبر الحمص مصدرًا للحديد والفوسفور وفيتامين ب، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد أيضًا في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

البنجر

يتميز البنجر أو الشمندر بأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما يحتوي على نسبة عالية من النترات غير العضوية، والتي يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، والذي يعمل بدوره على خفض ضغط الدم.

وينصح بتناول عصير البنجر لأن النترات تحسّن الأداء البدني، وتريح الأوعية الدموية، مما يسمح للأكسجين بالتدفق بكفاءة أكبر.