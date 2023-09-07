فوائد وجبة الإفطار.. لا غنى عنها للطلاب والطالبات قبل اليوم الدراسي

المناطق_ متابعات

تعد وجبة الإفطار أهم وجبة يومية للطلاب والطالبات لذا يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة في طبق صحي قبل البدء باليوم الدراسي، وفقًا لتجمع القصيم الصحي.

وقال التجمع عبر حسابه في منصة “إكس”، إن وجبة الإفطار تساعد على نمو الطفل بشكل صحيح، وتزيد الإنتاجية، كما تزيد الرغبة في التعلم، والتحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف إن الإفطار مع الأسرة من الأمور التي تشجعهم على تناوله.

وأشار إلى أن سؤالهم عن خيارات وجبة الطعام المدرسية يسهم في تناول الوجبة.

ونصح تجمع القصيم الصحي بالحرص على أن تكون العائلة جميعًا قدوة جيدة لهم في اختيارات الأغذية لتأثرهم الشديد بمن حولهم.