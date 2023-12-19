فودين يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أوراوا ريدز

ويلعب مانشستر سيتي ضد أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وخرج هالاند من التشكيل، وكذلك كيفين دي بروين وذلك بسبب الإصابة.

بينما يجلس جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء، ويقود فيل فودين الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان أكي – مانويل أكانجي – جون ستونز – كايل ووكر

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – ماتيوس نونيز

الهجوم: جاك جريليش – فيل فودين – بيرناردو سيلفا

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، والخاسر ضد الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.