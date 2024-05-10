فوز الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية في تشاد

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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد فوز الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الجاري بعد حصوله على 61 % من الأصوات.

وأوضح رئيس الوكالة أن ديبي حصل على 61.3 % من الأصوات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50 % اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية، مضيفا أن رئيس الوزراء ومرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا (40 عاما) حصل على 18.53 % من الأصوات.

وتولى محمد إدريس ديبي الرئاسة الانتقالية في تشاد عام 2021 م بعد والده الرئيس الراحل إدريس ديبي.