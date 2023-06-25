فوز المغرب على غينيا 2 – 1 في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

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حقق منتخب المغرب فوزا علي منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تقدم القاسم باه لمنتخب غينيا في الدقيقة 45، ورد المنتخب المغربي بهدفين عن طريق اللاعب عبد الصمد الزلزولي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 69 و98.

وحصد منتخب المغرب أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة مواجهة غانا والكونغو غدا في نفس الجولة الأولى.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات للعب من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024؛ حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.