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فوز ثمين للمنتخب البحريني على نظيره الماليزي

20 يناير 2024 - 8:10 مساءً

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انتزع المنتخب البحريني فوزاً ثميناً في الوقت القاتل من نظيره الماليزي (1-0) اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023.

 

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وفرض علي مدن نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف البحريني في الدقيقة (90+5).

 

وبذلك رفعت البحرين رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث أمام ماليزيا الرابعة دون نقاط.

 

وكانت البحرين قد انقادت للهزيمة في مواجهتها الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية (3-1).

 

بدورها خسرت ماليزيا في المرحلة الأولى أمام الأردن برباعية نظيفة.

 

ويتصدّر المنتخب الأردني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية.

20 يناير 2024 - 8:10 مساءً
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