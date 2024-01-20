فوز ثمين للمنتخب البحريني على نظيره الماليزي

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انتزع المنتخب البحريني فوزاً ثميناً في الوقت القاتل من نظيره الماليزي (1-0) اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وفرض علي مدن نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف البحريني في الدقيقة (90+5).

وبذلك رفعت البحرين رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث أمام ماليزيا الرابعة دون نقاط.

وكانت البحرين قد انقادت للهزيمة في مواجهتها الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية (3-1).

بدورها خسرت ماليزيا في المرحلة الأولى أمام الأردن برباعية نظيفة.