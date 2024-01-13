فوز لاس بالماس وتعادل مايوركا بالدوري الإسباني

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تقدم نادي لاس بالماس للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه فياريال 3-0 اليوم السبت في المرحلة العشرين لكرة القدم، في الوقت الذي تعادل فيه ريال مايوركا مع سيلتا فيجو 1-1.

ويدين لاس بالماس بالفضل في هذا للاعب وسطه كيريان رودريجز الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الثامنة و63 وتكفل الصاعد خوانما هيرزوج بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فياريال عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب إيبيروستار، تقدم اياجو اسباس بهدف لسيلتا فيجو في الدقيقة العاشرة ثم تعادل مايوركا بواسطة سايل لارين في الدقيقة 43.

ورفع مايوركا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر.