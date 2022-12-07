“التجارة” تعلن فوز 6 مترشحين في انتخابات غرفة الطائف

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف للدورة (1444_1448هـ)، عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات اليوم, عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأقرت لجنة انتخابات مجلس إدارة الغرفة فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: غازي بن مستور خلف الله العتيبي 1951 صوتًا، وأحمد محمد عوض الله الشهيب 1692 صوتًا، وعبدالرحمن نوار بخيت القثامي 1560 صوتًا، وبندر عتيق بن عواض العصيمي 1468 صوتًا، وحسن صلاح صالح السواط 1427 صوتًا، ومقعد بن قايد دهيران العتيبي 1197 صوتًا.

وبلغ إجمالي الأصوات للمترشحين 13609، فيما بلغ إجمالي المصوتين 5306.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.