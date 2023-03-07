“فولكس فاجن” تستدعي 270 ألف سيارة بسبب مخاطر في الوسائد الهوائية

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استدعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكثر من 270 ألف سيارة بسبب مخاطر أمنية في الوسائد الهوائية.

وأكدت المجموعة، اليوم (الاثنين)، أن الأمر يتعلق بشريحة جديدة من الموديلات المركب فيها وسائد هوائية أمامية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انبساط خارج عن السيطرة للوسائد وإطلاق شظايا معدنية.

وشهدت دول مختلفة في الفترة الماضية حوادث عديدة لسيارات المجموعة، بعضها كان خطيرا، حيث تم استدعاء 4.9 مليون سيارة سابقاً بسبب احتمال وجود وسائد هوائية معيبة.

من جهته، أكد متحدث باسم المجموعة أن عمليات الاستدعاء الحالية تسري على سيارات تم تسليمها في بلاد حارة في أمريكا اللاتينية.

فيما أوضح المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا أن الاستدعاء ينطبق على إصدارات معينة تتمثل في جولف، وباسات، وفوكس، وسيارة البيك اب سافيرو، والليموزين البرازيلي فوياج من إنتاج الفترة بين 2013 و2017.