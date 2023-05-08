فولهام يؤزم موقف ليستر سيتي

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سجل ويليان وتوم كايرني هدفين لكل منهما ليقودا فريق فولهام الأول لكرة القدم، إلى الفوز 5-3 على ضيفه ليستر سيتي منهيًا مسيرة ليستر الخالية من الهزائم التي استمرت ثلاث مباريات ويزيد من مخاوف هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين.

ويحتل ليستر المركز 16 برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام نوتنجهام فورست صاحب المركز 18 وبفارق نقطة واحدة أمام إيفرتون صاحب المركز 19.

ويستضيف نوتنجهام فريق ساوثامبتون فيما يحل إيفرتون ضيفا على برايتون. ولا يزال فولهام عاشرًا.

وافتتح فولهام التسجيل عند الدقيقة العاشرة بفضل هفوة من حارس المرمى دانييل ايفرسن الذي أساء تقدير مسار ركلة حرة لعبها ويليان ليتابعها أثناء دخولها المرمى.

وتواصل ضغط فولهام ما أسفر عن الهدف الثاني الذي سجله كارلوس فينيسيوس من تسديدة عند الدقيقة 18 قبل أن يهز كايرني الشباك قبل وبعد الاستراحة ليمنح فريقه التقدم 4-صفر.

وقلص ليستر الفارق بفضل تسديدة أطلقها هارفي بارنز عند الدقيقة 59 قبل أن يسجل ويليان الهدف الخامس من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.

لكن ليستر قلص الفارق مجددا بفضل بارنز وجيمس ماديسون عند الدقائق الأخيرة إلا أن فولهام تمكن من الصمود ليمنع الفريق الضيف من العودة في النتيجة.