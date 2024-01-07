“فيا رياض”.. تحفة هندسية بخيارات ترفيهية مميزة

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تشكل فيا رياض” واحدة من أبرز وجهات موسم الرياض هذا العام، حيث تحتضن العديد من عناصر الرقي المصممة على الطراز المعماري السلماني، بوجود عدد من العلامات التجارية الشهيرة في الأزياء والمجوهرات، إضافة إلى مجموعة من المقاهي والمطاعم العالمية الفاخرة، كذلك صالات السينما، وأحد أشهر الفنادق العالمية.

وتحتضن المنطقة مساحة تسوق تضم خيارات حصرية لأكثر من 70 علامة تجارية عالمية فاخرة، ومعرض لمختلف أنواع السيارات الفارهة، إضافة إلى إصدارات خاصة من قبل تعاونات عالمية مختلفة، فضلا عن تشكيلة وفيرة من أندر المجوهرات والساعات الفاخرة والملابس وغيرها من الإكسسوارات.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “Big Time”، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة العديد من الحفلات الفنية والمعارض والفعاليات الترفيهية الفريدة.