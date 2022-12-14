فيتامين «د» يحسّن وظائف المخ

المناطق_د ب أ

خلصت دراسة أمريكية إلى أن ارتفاع نسبة فيتامين «د» في المخ يساعد على تحسين الوظائف الذهنية للإنسان. وتسلط الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة تافتس الأمريكية، الضوء على أهمية معرفة دور المواد الغذائية والفيتامينات في تعزيز قدرة المخ على مقاومة بعض الحالات المرضية مثل الخرف والزهايمر.

وتقول رئيسة فريق الدراسة كايلا شيا في تصريحات للموقع الإلكتروني «سايتيك ديلي» المتخصص في العلوم: لقد أصبحنا نعرف أن فيتامين د موجود بكميات معقولة داخل المخ، ويبدو أن وجوده مرتبط بالحد من تدهور الوظائف الذهنية.