فيديو| أستاذ علوم الحاسب: الذكاء الاصطناعي سيوفر 130 مليون وظيفة بتقنيات مختلفة

قال الدكتور “أحمد عبدالله السند” أستاذ علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، إن التقدم في عالم التقنية والبحث العلمي من أهم المجالات التي تهتم بها المملكة العربية السعودية، لتكون رائدة دول المنطقة في عالم التقنية والمعلومات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية” أن من أهم التطورات في عالم التقنية هو الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الدول العظمى تتجه بشكل سريع في تطوير تقنيات وآليات متقدمة في محاولة الإسراع في تعميم نتائج بحثية، بحيث تكون مراجع للذكاء الاصطناعي في العالم.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيخلق قرابة 130 مليون وظيفة جديدة في مختلف القطاعات، لكن بشكل مختلف عن الوظائف التقليدية المتبعة في الدول، كما أن حوالي 73 وظيفة ستندثر.

وأشار إلى أن الوظائف الجديدة ستكون متعلقة بقطاعات تكنولوجية عالمية، كتحليل الأمن السيبراني، وذكاء الأعمال، والبيئات التقنية المتقدمة.