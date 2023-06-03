فيديو| أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: النوم بعد الأكل كمن يغلق أجهزة الجسم من عملها وأنشطتها مما يؤثر على الجهاز الهضمي

قال الدكتور “محمد الأحمدي” أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، إن النوم بعد الأكل يغلق أجهزة الجسم عن العمل، مما يؤثر على الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل السمنة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن الأطباء في جميع أنحاء العالم نصحوا بعدم النوم بعد الأكل مباشرة، لأن النوم بعد الأكل مباشرة يسبب بعض المضاعفات في الجهاز الهضمي داخل جسم الإنسان، مما يؤدى مباشرة إلى زيادة الوزن.

وأكد أن أسوأ ما يمكن أن يقدمه الإنسان لجسده أن يأكل وينام، مشيرا إلى أن الجهاز الهضمي يحتاج مدة زمنية لا تقل عن 2 ساعة، حتى يقوم بعملية الهضم بالطريقة الصحية.