فيديو| أكبر خريجة بعمر 70 سنة تعبر فرحاً بتخرجها: “50 عاماً لم أفقد الأمل في إكمال دراستي الجامعية”

أعربت “سلوى العماني” عن بالغ سعادتها إثر تخرجها من الجامعة، في عمر بلغ 70 عاما.

وقالت في تصريحات لـ “الإخبارية”، إنها منذ 50 عاما هي لم تفقد الأمل في إكمال دراستها الجامعية.

ودعت جميع أبناء الوطن إلى التشمير عن سواعدهم والأخذ بأسبات التعلم حتى تكون المملكة رائدة دول المنطقة.

وأوضحت أنها لم تتعلم من أجل الحصول على وظيفة، بل لتحقيق هدفها الذي كانت تسعى إليه دائما.