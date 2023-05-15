فيديو| أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح (تفاصيل)

نشرت قناة الإخبارية تقريرا توثق فيه أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة العربية السعودية، وترصد مشاعر القادمين من السودان.

وذكر التقرير أن المملكة تلبي نداء الإنسانية بتنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخ قواتها، تتكلل بالنجاح، مع استمرار سفن النجاة بالوصول تباعا إلى بر السعودية حيث الأمان.

وقال بعض المواطنين ضمن التقرير أنهم سعداء بما تقدمه المملكة من مساعدات عاجلة للأشقاء السودانيين، ولسرعة الاستجابة لطلبات إجلائهم من مناطق الخوف والطلقات النارية إلى بر الأمان، مؤكدين أنهم لا يسمونها المملكة العربية السعودية، وإنما ممكلة الإنسانية والعز والعطاء، موجهين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه من جهود لخدمة السودان الشقيق.

وأفاد التقرير بأن المملكة أعلنت إنهاء عملية الإجلاء التي هي الأكبر في تاريخها، جاءت بتوجيهات ومتابعة القيادة، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

وأوضح التقرير أنه تم إجلاء 8455 شخصا بينهم 404 مواطنا بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية، والطائرات الجوية.

وأكد التقرير أن عملية الإجلاء تمت دون النظر إلى الجوازات، وأن المملكة لا تنظر إلى مثل هذه الإجراءات في وقت الأزمات، مع مراعاة تقديم كافة التسهيلات للإنسان، دون النظر إلى عينيه أوبشرته ومن هم والديه، لكن الأهم أن يصل الجميع إلى ذلك البر الذي يستظل بعد ظل ربه، بظل ملكٍ ذا عرش متين، وولي عهدٍ أمين ذا رؤية ورأي مكين.